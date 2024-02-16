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Глава облздрава Максим Хаустов уволился из ХОВА

Общество 16:19   16.02.2024
Оксана Якушко
Глава облздрава Максим Хаустов уволился из ХОВА

Об этом Максим Хаустов сообщил на своей странице в Facebook.

Максим Хаустов уволился с должности директора облдепартамента здравоохранения по согласию сторон, уточнили Суспільне Харків.

С 16 февраля исполняющим обязанности руководителя департамента назначили заместительницу Хаустова Татьяну Деменко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 16:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом Максим Хаустов сообщил на своей странице в Facebook.".