Глава облздрава Максим Хаустов уволился из ХОВА
Об этом Максим Хаустов сообщил на своей странице в Facebook.
Максим Хаустов уволился с должности директора облдепартамента здравоохранения по согласию сторон, уточнили Суспільне Харків.
С 16 февраля исполняющим обязанности руководителя департамента назначили заместительницу Хаустова Татьяну Деменко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Максим Хаустов, уволился, увольнение, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом Максим Хаустов сообщил на своей странице в Facebook.".