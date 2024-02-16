Глава облздрава Максим Хаустов уволился из ХОВА

Об этом Максим Хаустов сообщил на своей странице в Facebook.

Максим Хаустов уволился с должности директора облдепартамента здравоохранения по согласию сторон, уточнили Суспільне Харків.

С 16 февраля исполняющим обязанности руководителя департамента назначили заместительницу Хаустова Татьяну Деменко.