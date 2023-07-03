Жители частного сектора могут привить домашних животных против бешенства

Специалисты Харьковской областной госбольницы ветеринарной медицины с 3 по 9 июля будут обходить жителей частного сектора с целью проведения прививок собак и кошек против бешенства, об этом рассказали в Харьковском горсовете.

Как сообщили в Харьковском районном управлении ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, профилактическая прививка обезопасит домашнего питомца от заражения бешенством в течение года. Также оно является основным требованием при пересечении границы владельца вместе с животным.

«Бешенство – это опасная и неизлечимая инфекционная болезнь, сопровождающаяся поражением центральной нервной системы. Заражение человека бешенством происходит в основном из-за укусов больным животным или вследствие попадания его слюны на свежие раны, царапины на коже или слизистые. Только вовремя предоставленный комплекс антирабической помощи может уберечь пострадавших от смерти», — отметили в управлении.

Чтобы домашние животные не заболели бешенством, им необходимо ежегодно делать прививки, начиная с трехмесячного возраста.

Вакцина против бешенства – бесплатная. Стоимость справки о прививках, выдаваемой ветеринарным врачом участковой (государственной) больницы ветеринарной медицины, составляет 9,8 грн.

С графиком обходов жителей частного сектора можно ознакомиться по ссылке.

Владельцев животных просят обеспечить надлежащие условия для прививки. В случае невозможности проведения вакцинации в указанные часы, граждане могут обратиться в любую участковую больницу ветеринарной медицины по адресам: ул. Золочевская, 8-б, (067) 796-14-59; ул. Фонвизина, 19, (050) 647-83-54, (097) 445-26-46; ул. Кемеровская, 1, (067) 733-99-18; ул. Сидора Ковпака, 1, (066) 717-84-97.