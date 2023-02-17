Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Куп’янську – прокуратура
Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські ракети пошкодили приватні будинки в місті.
“За даними слідства, вночі 17 лютого, близько 00:30, військовослужбовці зс рф завдали ракетного удару по м. Куп’янськ, у результаті чого пошкоджено приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури
За фактом обстрілу прокурори завели кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
Раніше прокуратура показала фото з місць “прильотів” по Харкову. По місту вдарило близько п’ять ракет С-300 після 23:00 16 лютого.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 11:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські ракети пошкодили приватні будинки в місті".