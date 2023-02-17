Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Куп’янську – прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські ракети пошкодили приватні будинки в місті.

“За даними слідства, вночі 17 лютого, близько 00:30, військовослужбовці зс рф завдали ракетного удару по м. Куп’янськ, у результаті чого пошкоджено приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

За фактом обстрілу прокурори завели кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Раніше прокуратура показала фото з місць “прильотів” по Харкову. По місту вдарило близько п’ять ракет С-300 після 23:00 16 лютого.