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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Куп’янську – прокуратура

Події 11:23   17.02.2023
Оксана Горун
Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Куп’янську – прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські ракети пошкодили приватні будинки в місті.

За даними слідства, вночі 17 лютого, близько 00:30, військовослужбовці зс рф завдали ракетного удару по м. Куп’янськ, у результаті чого пошкоджено приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 17 лютого 2023 7

За фактом обстрілу прокурори завели кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 17 лютого 2023 5

Раніше прокуратура показала фото з місць “прильотів” по Харкову. По місту вдарило близько п’ять ракет С-300 після 23:00 16 лютого.

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 17 лютого 2023 6

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 17 лютого 2023 3

Наслідки ракетного удару по Куп'янську 17 лютого 2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що російські ракети пошкодили приватні будинки в місті".