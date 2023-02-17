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Прокуратура показала фото з місць “прильотів” по Харкову (фото)

Події 09:28   17.02.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала фото з місць “прильотів” по Харкову (фото)

За інформацією слідства, по Харкову вкотре били ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

“16 лютого близько 23:00 російські військові завдали ракетні удари по об’єктах інфраструктури Основ’янського району м. Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби. Також є пошкодження залізничної колії”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки прильотів Харковом 16 лютого 2023 5
Також частину збитої ворожої ракети виявили в Київському районі Харкова.

Наслідки прильотів Харковом 16 лютого 2023 7

“За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами С-300 із території Бєлгородської області рф”, – зазначили прокурори.

Наслідки прильотів Харковом 16 лютого 2023 4

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по місту п’ятьма ракетами. За інформацією Генштабу, ворог бив Харковом переробленими ракетами із ЗРК С-300.

Наслідки прильотів Харковом 16 лютого 2023 3

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 16 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом була критична інфраструктура міста.

Наслідки прильотів Харковом 16 лютого 2023 2

Вранці Синєгубов уточнив, що постраждали цехи одного із підприємств.

Наслідки прильотів Харковом 16 лютого 2023

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією слідства, по Харкову вкотре били ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ".