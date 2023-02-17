Прокуратура показала фото з місць “прильотів” по Харкову (фото)

За інформацією слідства, по Харкову вкотре били ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

“16 лютого близько 23:00 російські військові завдали ракетні удари по об’єктах інфраструктури Основ’янського району м. Харкова. Пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби. Також є пошкодження залізничної колії”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.



Також частину збитої ворожої ракети виявили в Київському районі Харкова.

“За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами С-300 із території Бєлгородської області рф”, – зазначили прокурори.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по місту п’ятьма ракетами. За інформацією Генштабу, ворог бив Харковом переробленими ракетами із ЗРК С-300.

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 16 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом була критична інфраструктура міста.

Вранці Синєгубов уточнив, що постраждали цехи одного із підприємств.