Сьогодні 14 жовтня: яке свято та день в історії

14 жовтня 1066 року відбулася битва при Гастінгсі, в якій військо Вільгельма Завойовника розбило армію англійського короля Гарольда II Годвінсона. У 1926-му вперше вийшла книга Алана Мілна “Вінні-Пух”. У 1942-му заснували УПА. У 1946-му вирішили створити Міжнародну організацію стандартизації (ISO). У 1994-му Іцхак Рабін, Ясір Арафат і Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру.

Свята та пам’ятні дати 14 жовтня

14 жовтня – День створення Української повстанської армії.

У світі – Міжнародний день стандартизації.

Також у світі: День народження Вінні-Пуха, Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я, Всесвітній день майбутнього без карієсу.

14 жовтня в історії

14 жовтня 1066 року відбулася битва при Гастінгсі. Докладніше.

14 жовтня 1926 року вперше вийшла книга Алана Мілна “Вінні-Пух”. Докладніше.

14 жовтня 1942 року створили Українську повстанську армію. Докладніше про дискусію навколо святкування Дня УПА.

14 жовтня 1946 року делегати з 25 країн під час зустрічі в Лондоні домовилися створити Міжнародну організацію стандартизації (ISO). Вона запрацювала за пів року – 23 лютого 1947-го. Проте саме день зустрічі в Лондоні вирішили відзначати як Міжнародний день стандартизації.

ISO утворили на базі двох наявних на той час подібних організацій: ISA (Міжнародна федерація національних асоціацій стандартизації, заснована в Нью-Йорку у 1926-му) та UNSCC (Координаційний комітет стандартів ООН). ISO – добровільне об’єднання, в яке за бажанням вступають визнані авторитетними у своїх країнах організації (кожну країну може представляти одна). Україну представляє національний орган стандартизації – ДП “УкрНДНЦ” (Державне підприємство “Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”). Це підприємство має дві філії – у Львові та Харкові. Харківська знаходиться на вул. Мироносицькій – поряд із ННЦ “Інститут метрології”.

Центральний секретаріат ISO знаходиться в Женеві. Члени організації щорічно зустрічаються на Генеральній асамблеї, щоб обговорити термінові питання та стратегічні цілі. Стандарти ISO розробляють понад 250 технічних комітетів, що координуються Технічною радою. По суті ці стандарти і є основною продукцією організації. Вони захищені авторським правом. Крім розробки стандартів, організація також публікує технічні звіти, специфікації, посібники тощо. Цікаво, що скорочена назва Міжнародної організації зі стандартизації також стандартизована – при створенні прагнули, щоб вона звучала однаково всіма мовами. Тому вирішили використати для скороченої назви грецьке слово ίσος (ісос) — “рівний”. Тож українською вірно скорочувати її не за першими літерами в назві, а просто писати “ІСО”.

14 жовтня 1994 року прем’єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, лідер Палестини Ясир Арафат і міністр закордонних справ Ізраїлю Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру. Докладніше.

Церковне свято 14 жовтня

14 жовтня вшановують пам’ять мучеників Назарiя, Гервасiя, Протасiя та Келсiя. Вони жили в першому столітті нашої ери та стали одними з перших християн, які постраждали за віру. Зазнали гонінь за часів імператора Нерона. Назарій із юних років присвятив себе допомозі гнаним християнам. У Мілані в місцевій в’язниці він знайшов братів-близнюків Протасія та Гервасія. Вони народилися в сім’ї багатих римлян, проте їхні батьки прийняли християнство та були вбиті за свою віру. Брати роздали майно бідним, відпустили на волю рабів і працювали у пості та молитві. Однак із часом язичники схопили і їх та відправили до в’язниці. Святий Назарій намагався полегшити страждання близнюків, проте його вислали з міста. Тоді Назарій поїхав до Галії, де продовжив проповідувати та хрестив сина місцевої християнки, на ім’я Келсій. Він став учнем Назарія та його сподвижником. За проповідь християнства язичники піддали Назарія та Келсія тортурам, проте ті дивом залишалися цілими та живими. Воїни, які виконували вироки мученикам, були настільки вражені, що прийняли християнство та відпустили своїх жертв. Звільнені Назарій та Келсій пішли провідати у в’язниці мучеників Гервасія та Протасія. Про це повідомили Нерону. І той наказав обезголовити всіх чотирьох.

Народні прикмети

Якщо зранку йде дощ, то 15 жовтня буде гарна погода.

Якщо погода 14 жовтня тепла та сонячна, то зимові морози прийдуть нескоро.

Що не можна робити 14 жовтня

Не можна працювати в саду та на городі – особливо копати землю чи саджати рослини.

Не рекомендовано вирушати в далеку дорогу.