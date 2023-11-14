В ХОВА заявили о попытке атаки на энергетическую инфраструктуру Харьковщины

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение недели враг предпринял попытку атаковать объекты энергетики на Харьковщине. Также он рассказал о ситуации на месте «прилета» в Изюмском районе.

«Удары, к сожалению, у нас уже системные, — сказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона. — Несколько дней назад по городу Харькову был нанесен удар ракетами С-300. На прошлой неделе была попытка атаковать нашу критическую, энергетическую инфраструктуру – четырьмя дронами «Шахед», которые заходили с севера нашей территории, все они были сбиты нашими силами ПВО».

Что касается последней атаки — вечером 13 ноября — то пострадало село Андреевка в Изюмском районе.

«Враг ударил дронами-камикадзе типа «Шахед». Два дрона попали в гражданское предприятие. Там есть разрушения. Все наши службы практически всю ночь и сейчас продолжают на месте ликвидировать последствия этих ударов. Наряду с этим, хочу поблагодарить наши силы ПВО, которые сбили четыре дрона», — сказал Синегубов.

Он заверил, что защиту неба с Харьковской области постоянно усиливают.