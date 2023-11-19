Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

20:43

Снег идет в Харькове: за ночь, по прогнозам, город заметет

19:46

Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую

Как и предупреждали дорожники, циклон зашел в Харьковскую область с юга. Первой его «встретила» Лозовая. Видео из заснеженного города опубликовала советник мэра Лозовой Анна Скрипник.

19:25

Армия РФ обстреляла не меньше 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

За минувшие сутки россияне обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области на Слобожанском направлении: Казачью Лопань, Волчанск, Бочковое и Бударки. На Купянском направлении под ударами артиллерии и минометов врага были 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое. На Купянском направлении Силы обороны отбили семь атак, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

18:48

В ХОВА заявили, что дорожники готовы к снегопаду

«Специалисты ГП «Дороги Харьковщины» и Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области следят за состоянием дорожного покрытия и готовы обеспечить проезд», — сообщила пресс-служба ХОВА.

В регионе объявлен первый уровень опасности «желтый» из-за ожидаемого снегопада.

16:33

Патрульная полиция напомнила водителям правила безопасности на дорогах на фоне ожидаемого снега и гололеда

Полицейские призвали водителей Харьковщины:

✅ соблюдать безопасный скоростной режим движения и дистанции;

✅ отказаться от рискованных маневров;

✅ снижать скорость при приближении к пешеходным переходам;

✅ использовать средства пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей;

✅ с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках.

14:45

Защитникам Харьковщины передали внедорожники для групп «охотников» на «шахеды» и 15 дронов «Mavic»

«Сегодня передали бойцам 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко еще 15 дронов типа «Mavic». Кроме того, передали силам ПВО Харьковщины еще два внедорожника для мобильных групп по уничтожению вражеских «шахедов», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

13:53

Циклон идет с юга: водителей Харьковщины предупредили дорожники

В Харьковскую область заходит циклон, который принесет снег. Ухудшаться погода начнет вечером 19 ноября, осадки продлятся до вечера 20-го. Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области обратилась к водителям с призывом быть осторожными на дорогах.

13:11

Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков

«Ночью и утром 20 ноября по городу и области ожидается сильный снег. На дорогах гололедица. Первый уровень опасности, желтый», — сказано в предупреждении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

12:32

Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа

Активы экс-нардепа Дмитрия Святаша заблокируют на десять лет. Это, а также еще 12 видов ограничений предусмотрено санкциями СНБО. Очередной перечень санкций ввел в действие двумя указами от 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский.

10:05

239 оккупантов ликвидировали за сутки на Купянско-Лиманском направлении

За сутки враг атаковал позиции защитников Украины под Купянском восемь раз — привел свежую статистику в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Удалось ликвидировать 239 рашистов только за прошедшие сутки на данном отрезке фронта и уничтожить 19 образцов военной техники, из которых три танка, четыре БМП», — сообщил он.

08:48

В Харькове пошел первый снег

Фото и видео первых робких попыток снега припорошить город публикуют харьковчане в соцсетях, а также — местные telegram-каналы. По прогнозам синоптиков, 19 ноября снег только начнется. Сильный снегопад, который образует снежный покров до 10-15 см, прогнозируют завтра, 20 ноября.

08:08

Сутки на Харьковщине — без пострадавших от обстрелов — ХОВА

В течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Под огнем были: Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и другие населенные пункты.

«Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы», — отметил Синегубов.

08:01

Под Купянском отбили семь атак

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито семь атак», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Также армия РФ нанесла по Харьковщине авиаудары: пострадали Голубовка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка.

07:16

Синоптики подтвердили прогноз: в Харькове 19 ноября должен пойти снег

«Небольшие осадки (дождь с переходом в мокрый снег и снег). На дорогах гололедица», — сообщил прогноз на день Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. Ночью в городе уже немного «припорошило» землю.

07:00

Ночью в Харькове и области объявляли тревогу из-за российских ракет

В течение вечера-ночи 18-19 ноября в Харьковской области воздушную тревогу объявляли дважды. Первая прозвучала в 21:20. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе использования армией РФ баллистики. Отбой дали в 21:49. Вторая тревога была сразу после полуночи — в 00:10. ВС ВСУ проинформировали о ракетной опасности.

Отбой прозвучал в 00:46. Тем временем в течение всей ночи в Украине «охотились» на вражеские «шахеды». Первые сообщения о БПЛА появились в 20:54. «Шахеды» залетали через Сумскую и Полтавскую области и двигались в центр страны и на север — в сторону столицы. Около полуночи об опасности предупредили Хмельницкую и Винницкую области. А отбой по «шахедам» прозвучал в два часа ночи.