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Армия РФ обстреляла не меньше 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:18   19.11.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла не меньше 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил названия населенных пунктов которые были под обстрелами за минувшие сутки.

Россияне обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области на Слобожанском направлении: Казачью Лопань, Волчанск, Бочковое и Бударки. На Купянском направлении под ударами артиллерии и минометов врага были 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

В целом по территории Украины россияне нанесли 16 авиаударов и совершили 41 обстрел из РСЗО.

На фронте за сутки зафиксировали 45 боевых столкновений, семь из них — на Купянском направлении.

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«На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области», — проинформировали в вечерней сводке ГШ.

Все атаки отбиты Силами обороны. В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника. Украинские ракетчики поразили район сосредоточения оккупантов, а также три их склада боеприпасов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил названия населенных пунктов которые были под обстрелами за минувшие сутки".