Армия РФ обстреляла не меньше 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил названия населенных пунктов которые были под обстрелами за минувшие сутки.
Россияне обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области на Слобожанском направлении: Казачью Лопань, Волчанск, Бочковое и Бударки. На Купянском направлении под ударами артиллерии и минометов врага были 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
В целом по территории Украины россияне нанесли 16 авиаударов и совершили 41 обстрел из РСЗО.
На фронте за сутки зафиксировали 45 боевых столкновений, семь из них — на Купянском направлении.
Читайте также: РФ проводит перегруппировку на Купянском направлении: Машовец объяснил зачем
«На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области», — проинформировали в вечерней сводке ГШ.
Все атаки отбиты Силами обороны. В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника. Украинские ракетчики поразили район сосредоточения оккупантов, а также три их склада боеприпасов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла не меньше 14 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 19:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил названия населенных пунктов которые были под обстрелами за минувшие сутки".