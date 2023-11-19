Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив назви населених пунктів, які були під обстрілами за минулу добу.
Росіяни обстріляли чотири населені пункти Харківської області на Слобожанському напрямку: Козачу Лопань, Вовчанськ, Бочкове та Бударки. На Куп’янському напрямку під ударами артилерії та мінометів ворога були 10 населених пунктів, у тому числі Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
Загалом по території України росіяни завдали 16 авіаударів і здійснили 41 обстріл з РСЗВ.
На фронті за добу зафіксували 45 бойових зіткнень, сім із них – на Куп’янському напрямку.
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“На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області”, – поінформували у вечірньому зведенні ГШ.
Усі атаки відбиті Силами оборони. Протягом доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу противника. Українські ракетники вразили район зосередження окупантів, а також три їхні склади боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 19:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив назви населених пунктів, які були під обстрілами за минулу добу".