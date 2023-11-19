Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 19:18   19.11.2023
Оксана Горун
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив назви населених пунктів, які були під обстрілами за минулу добу.

Росіяни обстріляли чотири населені пункти Харківської області на Слобожанському напрямку: Козачу Лопань, Вовчанськ, Бочкове та Бударки. На Куп’янському напрямку під ударами артилерії та мінометів ворога були 10 населених пунктів, у тому числі Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Загалом по території України росіяни завдали 16 авіаударів і здійснили 41 обстріл з РСЗВ.

На фронті за добу зафіксували 45 бойових зіткнень, сім із них – на Куп’янському напрямку.

Читайте також: РФ проводить перегрупування на Куп’янському напрямі: Машовець пояснив навіщо

“На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області”, – поінформували у вечірньому зведенні ГШ.

Усі атаки відбиті Силами оборони. Протягом доби авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження особового складу противника. Українські ракетники вразили район зосередження окупантів, а також три їхні склади боєприпасів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
19.11.2023, 22:00
На Харківщині підсилили ППО (фото)
На Харківщині підсилили ППО (фото)
19.11.2023, 14:35
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
19.11.2023, 20:50
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
19.11.2023, 19:38
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19.11.2023, 19:18
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19.11.2023, 20:43

Новини за темою:

17:04
РФ проводить перегрупування на Куп’янському напрямку: Машовець пояснив навіщо
09:57
239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку
08:22
“На Куп’янському напрямку – важкі бої”: дані ХОВА та Генштабу
23:17
Головні новини 17 листопада: до Харкова йдуть морози, ЗСУ воюють з мишами
07:43
ISW не знайшов доказів успіхів армії РФ на Харківщині

Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 19:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив назви населених пунктів, які були під обстрілами за минулу добу".