Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа

Активы экс-нардепа Дмитрия Святаша заблокируют на десять лет. Это, а также еще 12 видов ограничений предусмотрено санкциями СНБО.

Очередной перечень санкций ввел в действие двумя указами от 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский. Один из документов касается российских юридических и физических лиц, второй — бывших украинских граждан, работающих на врага. Именно в этом, втором, списке оказался бывший народный депутат из Харькова Дмитрий Святаш.

«Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям, — прокомментировал Зеленский в ежедневном обращении к народу. — Около 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц. В частности, те, кто причастен к вывозу и депортации украинских детей с оккупированной территории. А также лица, которые разными способами помогают российскому террору против Украины. Усиливаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что натворил, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим».