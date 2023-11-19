Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа

Политика 12:29   19.11.2023
Оксана Горун
Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа

Активы экс-нардепа Дмитрия Святаша заблокируют на десять лет. Это, а также еще 12 видов ограничений предусмотрено санкциями СНБО.

Очередной перечень санкций ввел в действие двумя указами от 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский. Один из документов касается российских юридических и физических лиц, второй — бывших украинских граждан, работающих на врага. Именно в этом, втором, списке оказался бывший народный депутат из Харькова Дмитрий Святаш.

санции в отношении святаша
Фото: скриншот с сайта president.gov.ua

«Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям, — прокомментировал Зеленский в ежедневном обращении к народу. — Около 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц. В частности, те, кто причастен к вывозу и депортации украинских детей с оккупированной территории. А также лица, которые разными способами помогают российскому террору против Украины. Усиливаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что натворил, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим».

Читайте также: Харьковскому экс-нардепу Святашу объявили новое подозрение: подробности СБУ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
19.11.2023, 19:38
Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
19.11.2023, 22:00
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
19.11.2023, 13:05
Главную елку Харькова нарядили: фото
Главную елку Харькова нарядили: фото
19.11.2023, 13:23
В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)
В Харькове 11-классник сам собирает дроны-камикадзе для ВСУ (видео)
19.11.2023, 20:50
Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба
Главные новости 19.11: в Харькове и области начался снегопад, сводка Генштаба
19.11.2023, 20:43

Новости по теме:

21:13
Длительные тревоги из-за МиГов. Зеленский поручил не «останавливать страну»
12:31
«Каждые два года мы с друзьями ждем переворота» — Береза
07:51
«Бросает тень на всю армию» — Фарион пожаловалась на Жорина Зеленскому
13:17
На селекторе у Зеленского говорили о Купянском направлении
11:40
Нардеп сравнила заявление Зеленского о выборах с фильмом «Люди в черном»

Вы читали новость: «Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 12:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активы экс-нардепа Дмитрия Святаша заблокируют на десять лет. Это, а также еще 12 видов ограничений предусмотрено санкциями СНБО".