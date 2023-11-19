Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа
Активы экс-нардепа Дмитрия Святаша заблокируют на десять лет. Это, а также еще 12 видов ограничений предусмотрено санкциями СНБО.
Очередной перечень санкций ввел в действие двумя указами от 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский. Один из документов касается российских юридических и физических лиц, второй — бывших украинских граждан, работающих на врага. Именно в этом, втором, списке оказался бывший народный депутат из Харькова Дмитрий Святаш.
«Введено в действие несколько решений СНБО по санкциям, — прокомментировал Зеленский в ежедневном обращении к народу. — Около 40 российских юридических лиц и более 100 физических лиц. В частности, те, кто причастен к вывозу и депортации украинских детей с оккупированной территории. А также лица, которые разными способами помогают российскому террору против Украины. Усиливаем давление нашего государства на них. Каждый из них должен отвечать за то, что натворил, и никакой связи этих людей с Украиной мы не оставим».
Читайте также: Харьковскому экс-нардепу Святашу объявили новое подозрение: подробности СБУ
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, президент, санкции, святаш, СНБО;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении харьковского экс-нардепа»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 12:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активы экс-нардепа Дмитрия Святаша заблокируют на десять лет. Это, а также еще 12 видов ограничений предусмотрено санкциями СНБО".