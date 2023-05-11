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Харьковскому экс-нардепу Святашу объявили новое подозрение: подробности СБУ

Общество 12:37   11.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковскому экс-нардепу Святашу объявили новое подозрение: подробности СБУ Фото: СБУ

СБУ сообщила о новом подозрении бывшему нардепу от партии регионов, харьковчанину Дмитрию Святашу.

Служба безопасности Украины собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые помогали РФ в ведении войны против Украины.

По данным следствия, Олег Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения. Установлено, что экс-нардеп «сливал» агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины.

Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, расскзали в СБУ.

Эту информацию Царев получил от еще одного «регионала» – Дмитрия Святаша.

Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его потенциальным гауляйтером Харьковщины.

Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории области. Разведанные предатель получал от своих «партийных» связей на территории Харьковской области.

Еще один подозреваемый – бывший нардеп-регионал Игорь Марков – регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

На основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас предатели скрываются от правосудия на территории РФ, добавили в СБУ.

Напомним, ранее Святашу сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 12:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о новом подозрении бывшему нардепу от партии регионов, харьковчанину Дмитрию Святашу.".