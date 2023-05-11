Харківському екснардепу Святашу оголосили нову підозру: подробиці СБУ

СБУ повідомила про нову підозру колишньому нардепу від партії регіонів, харків’янину Дмитру Святашу.

Служба безпеки України зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли РФ у веденні війни проти України.

За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп “зливав” агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України.

Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Цю інформацію Царьов отримав від ще одного “регіонала” – Дмитра Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що Кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої “партійні” зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію РФ проти України.

На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зрадники переховуються від правосуддя на території РФ, додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.