Призвал получать паспорта рф. СБУ объявила экс-нардепа Святаша в розыск

Бывший нардеп от ПР Дмитрий Святаш в розыске из-за сотрудничества с рф, сообщает СБУ.

Дмитрий Святаш, который был председателем Харьковской организации партии регионов, публично поддержал российскую вооруженную агрессию против нашего государства. В августе этого года фигурант опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост.

Он призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.

Злоумышленник «гарантировал» гражданам лояльное отношение со стороны агрессора и обещал «списание» кредитных обязательств.

Он убеждал о якобы регулярном поступлении «гумпомощи» из рф в захваченные районы Украины и «восстановление» разрушенной инфраструктуры.

Чтобы избежать правосудия за совершенные преступления злоумышленник бежал в рф.

На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск.

Напомним, ранее злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.