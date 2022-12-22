Призвал получать паспорта рф. СБУ объявила экс-нардепа Святаша в розыск
Бывший нардеп от ПР Дмитрий Святаш в розыске из-за сотрудничества с рф, сообщает СБУ.
Дмитрий Святаш, который был председателем Харьковской организации партии регионов, публично поддержал российскую вооруженную агрессию против нашего государства. В августе этого года фигурант опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост.
Он призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.
Злоумышленник «гарантировал» гражданам лояльное отношение со стороны агрессора и обещал «списание» кредитных обязательств.
Он убеждал о якобы регулярном поступлении «гумпомощи» из рф в захваченные районы Украины и «восстановление» разрушенной инфраструктуры.
Чтобы избежать правосудия за совершенные преступления злоумышленник бежал в рф.
На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск.
Напомним, ранее злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.
Читайте также: 600 млн грн харьковского экс-нардепа передали государству — СМИ
Новости по теме:
Вы читали новость: «Призвал получать паспорта рф. СБУ объявила экс-нардепа Святаша в розыск»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 15:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший нардеп от ПР Дмитрий Святаш в розыске из-за сотрудничества с рф, сообщает СБУ.".