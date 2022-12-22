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Призвал получать паспорта рф. СБУ объявила экс-нардепа Святаша в розыск

Общество 15:18   22.12.2022
Оксана Якушко
Призвал получать паспорта рф. СБУ объявила экс-нардепа Святаша в розыск

Бывший нардеп от ПР Дмитрий Святаш в розыске из-за сотрудничества с рф, сообщает СБУ.

Дмитрий Святаш, который был председателем Харьковской организации партии регионов, публично поддержал российскую вооруженную агрессию против нашего государства. В августе этого года фигурант опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост.

Он призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.
Злоумышленник «гарантировал» гражданам лояльное отношение со стороны агрессора и обещал «списание» кредитных обязательств.
Он убеждал о якобы регулярном поступлении «гумпомощи» из рф в захваченные районы Украины и «восстановление» разрушенной инфраструктуры.

Чтобы избежать правосудия за совершенные преступления злоумышленник бежал в рф.

На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск.

Напомним, ранее злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 15:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший нардеп от ПР Дмитрий Святаш в розыске из-за сотрудничества с рф, сообщает СБУ.".