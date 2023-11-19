Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо харківського екснардепа

Активи екснардепа Дмитра Святаша заблокують на десять років. Це, а також ще 12 видів обмежень передбачено санкціями РНБО.

Черговий перелік санкцій ввів у дію двома указами від 18 листопада Президент України Володимир Зеленський. Один із документів стосується російських юридичних та фізичних осіб, другий – колишніх українських громадян, які працюють на ворога. Саме в цьому, другому, списку опинився колишній народний депутат із Харкова Дмитро Святаш.

“Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій, – прокоментував Зеленський у щоденному зверненні до народу. – Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб. Зокрема, ті, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також особи, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України. Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо”.