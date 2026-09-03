Live

У Харкові буде низькопідлоговий трамвай – мер пообіцяв повернутися до проєкту

Транспорт 20:34   03.09.2026
Оксана Горун
У Харкові буде низькопідлоговий трамвай – мер пообіцяв повернутися до проєкту Фото: пресслужба ХМР

Харківський міський голова Ігор Терехов 3 вересня нагадав, що в місті через повномасштабне російське вторгнення “став на паузу” проєкт низькопідлогового трамвая, але його відновлять.

“До повномасштабного вторгнення ми зі “Stadler” уже вийшли на фінальний етап створення спільного підприємства. Виділили землю, розробили низькопідлоговий трамвай. Але війна поставила проєкт на паузу. Та після війни ми обов’язково до нього повернемося, і в Харкові будуть нові трамваї”, –  сказав мер, виступаючи на заході з нагоди 120-річчя харківського трамвая.

Ювілейну дату відзначили із затримкою: регулярний рух електричних трамваїв у Харкові розпочався 3 липня 1906 року. У Харківській міськраді нагадали: після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році рух трамваїв у місті тимчасово зупиняли.

Читайте також: Чи поїде трамвай у лісопарк у Харкові та що буде із Салтівським депо

“Ворог зруйнував Салтівське депо та пошкодив десятки вагонів. Але вже 21 травня 2022 року рух трамваїв у місті відновили, і сьогодні у Харкові працюють 13 маршрутів”, – підкреслили в мерії.

Нагадаємо, днями міськрада презентувала концепцію оновлення острова на Журавлівці. Вона передбачає створення шести-семи зон відпочинку та велопішохідної інфраструктури. Також на острів хочуть пустити муніципальні автобуси.

Автор: Оксана Горун

Популярно

“Абсолютно шизофренічні заяви” – Трегубов про “успіхи” Путіна
“Абсолютно шизофренічні заяви” – Трегубов про “успіхи” Путіна
03.09.2026, 21:29
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
За якими цінами купуватимуть картоплю цієї осені в Україні – думки експертів
03.09.2026, 08:21
FPV-дрон атакував цивільну автівку за 20 км від Харкова
FPV-дрон атакував цивільну автівку за 20 км від Харкова
03.09.2026, 18:51
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
Лікарку-терапевтку однієї з поліклінік у Харкові затримали поліція та СБУ
03.09.2026, 15:22
Палила суху траву та загинула – НП на Харківщині
Палила суху траву та загинула – НП на Харківщині
03.09.2026, 18:33
Майже 400 млн грн отримає Харківщина на відновлення будинків – Синєгубов
Майже 400 млн грн отримає Харківщина на відновлення будинків – Синєгубов
03.09.2026, 19:30

Новини за темою:

03.09.2026
“Абсолютно шизофренічні заяви” – Трегубов про “успіхи” Путіна
03.09.2026
Не лише втрати в штурмах: що заважає російській інфільтрації на Харківщині
03.09.2026
Майже 400 млн грн отримає Харківщина на відновлення будинків – Синєгубов
03.09.2026
FPV-дрон атакував цивільну автівку за 20 км від Харкова
03.09.2026
Палила суху траву та загинула – НП на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові буде низькопідлоговий трамвай – мер пообіцяв повернутися до проєкту», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 20:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов 3 вересня нагадав, що в місті через повномасштабне російське вторгнення “став на паузу” проєкт низькопідлогового трамвая".