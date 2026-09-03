У Харкові буде низькопідлоговий трамвай – мер пообіцяв повернутися до проєкту

Харківський міський голова Ігор Терехов 3 вересня нагадав, що в місті через повномасштабне російське вторгнення “став на паузу” проєкт низькопідлогового трамвая, але його відновлять.

“До повномасштабного вторгнення ми зі “Stadler” уже вийшли на фінальний етап створення спільного підприємства. Виділили землю, розробили низькопідлоговий трамвай. Але війна поставила проєкт на паузу. Та після війни ми обов’язково до нього повернемося, і в Харкові будуть нові трамваї”, – сказав мер, виступаючи на заході з нагоди 120-річчя харківського трамвая.

Ювілейну дату відзначили із затримкою: регулярний рух електричних трамваїв у Харкові розпочався 3 липня 1906 року. У Харківській міськраді нагадали: після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році рух трамваїв у місті тимчасово зупиняли.

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“Ворог зруйнував Салтівське депо та пошкодив десятки вагонів. Але вже 21 травня 2022 року рух трамваїв у місті відновили, і сьогодні у Харкові працюють 13 маршрутів”, – підкреслили в мерії.

Нагадаємо, днями міськрада презентувала концепцію оновлення острова на Журавлівці. Вона передбачає створення шести-семи зон відпочинку та велопішохідної інфраструктури. Також на острів хочуть пустити муніципальні автобуси.