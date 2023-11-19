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Циклон идет с юга: водителей Харьковщины предупредили дорожники

Общество 13:46   19.11.2023
Оксана Горун
Циклон идет с юга: водителей Харьковщины предупредили дорожники

В Харьковскую область заходит циклон, который принесет снег. Ухудшаться погода начнет вечером 19 ноября, осадки продлятся до вечера 20-го.

«Сегодня, начиная с вечера 19 ноября, в Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий, а именно: снег, мокрый снег; днем 20 ноября – сильный снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. В область с юга входит циклон, который распространится по всей территории», — предупредила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По данным службы, температура ночью снизится до 2–7° мороза, днем 20 ноября будет от нуля до минус 5°.

«Покинуть территорию Харьковщины циклон должен во второй половине дня, 20 ноября, — сообщили дорожники. — Служба восстановления призывает соблюдать правила дорожного движения и соблюдать осторожность за рулем. Учитывайте данную информацию при планировании поездок».

Читайте также: Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 13:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую область заходит циклон, который принесет снег. Ухудшаться погода начнет вечером 19 ноября, осадки продлятся до вечера 20-го".