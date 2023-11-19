Циклон заходить із півдня: водіїв Харківщини попередили шляховики
До Харківської області заходить циклон, який принесе сніг. Погіршуватися погода почне увечері 19 листопада, опади триватимуть до вечора 20-го.
“Сьогодні, починаючи з вечора 19 листопада, на Харківщині очікується погіршення погодних умов, а саме: сніг, мокрий сніг; вдень 20 листопада – значний сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. В область з півдня заходить циклон, що пошириться по всій території”, — попередила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
За даними служби, температура вночі знизиться до 2–7° морозу, вдень 20 листопада буде від нуля до мінус 5°.
“Покинути територію Харківщини циклон має у другій половині дня, 20 листопада, — повідомили шляховики. — Служба відновлення закликає дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними за кермом. Враховуйте цю інформацію при плануванні поїздок”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, погода, Служба восстановления и развития инфраструктуры, снег, циклон;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 13:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харківської області заходить циклон, який принесе сніг. Погіршуватися погода почне увечері 19 листопада, опади триватимуть до вечора 20-го".