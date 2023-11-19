Снегопад на Харьковщине начался: заметает Лозовую (видео)
Фото: Анна Скрипник
Обещанный синоптиками снегопад — уже в Харьковской области. Как и предупреждали дорожники, циклон зашел с юга, первой его «встретила» Лозовая.
«Когда понимаешь, что вовремя переобул автомобиль. Будьте осторожны! Дорожники начнут посыпать дороги после полуночи, чтобы утром лозовчане могли безопасно добраться на работу. Первыми будут обрабатывать перекрестки, путепроводы и маршруты общественного транспорта», — написала в группе «Лозовая новости» советник мэра Лозовой Анна Скрипник.
Она же опубликовала видео города, который заметает снегом.
По прогнозу синоптиков, к ночи снег будет и в Харькове. В ХОВА уже отрапортовали: дорожники готовы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовая, снег, снегопад;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 19:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обещанный синоптиками снегопад — уже в Харьковской области. Как и предупреждали дорожники, циклон зашел с юга, первой его «встретила» Лозовая".