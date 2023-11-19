Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)

Обіцяний синоптиками снігопад – уже на Харківщині. Як і попереджали шляховики, циклон зайшов з півдня, першою його “зустріла” Лозова.

“Коли розумієш, що вчасно перевзув автівку. Будьте обережні! Шляховики почнуть посипати дороги після опівночі, щоб вранці лозівчани могли безпечно дістатися на роботу. Першими оброблятимуть перехрестя, шляхопроводи та маршрути громадського транспорту“, – написала у групі “Лозова новини” радниця мера Лозової Ганна Скрипник.

Вона ж опублікувала відео міста, яке замітає снігом.

За прогнозом синоптиків, до ночі сніг буде й у Харкові. У ХОВА вже відрапортували: шляховики готові.