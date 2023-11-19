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239 оккупантов ликвидировали за сутки на Купянско-Лиманском направлении

Происшествия 09:57   19.11.2023
Оксана Горун
239 оккупантов ликвидировали за сутки на Купянско-Лиманском направлении Фото: скриншот

За сутки враг атаковал позиции защитников Украины под Купянском восемь раз — привел свежую статистику  в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«В районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» враг не прекращает свои попытки атаковать. На Купянском направлении за минувшие сутки украинские защитники отбыли восемь вражеских атак. Это Синьковка, Петропавловка. Российские оккупанты совершили 20 авиационных ударов, применяя весь арсенал своих воздушных сил – это самолеты штурмовой, бомбардировочной авиации, это вертолеты огневой поддержки. Применялись авиабомбы управляемые. Также было задействовано 12 дронов-камикадзе по украинским позициям, 521 раз осуществляли обстрел украинских позиций», — сообщил о ситуации на фронте Фитьо.

Он отметил, что намерения россиян не изменились. Их главная цель — Купянск. Также враг «оживился» на Лиманском направлении (в сторону Боровой). Там оккупанты пытаются «прощупывать» позиции Сил обороны. Такие попытки для россиян заканчиваются, как правило, печально.

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«Удалось ликвидировать 239 рашистов только за прошедшие сутки на данном отрезке фронта и уничтожить 19 образцов военной техники, из которых три танка, четыре БМП. Мы видим по уничтоженной технике, что противник использует здесь не только пехоту, но и активно использует технику. Расстояния достаточно велики на определенных участках фронта. И пехота вражеская добежать до наших позиций не может. Поэтому приходится все же применять боевые машины пехоты, боевую бронированную технику при поддержке танков. Но это все тоже уничтожается. Стратегических успехов на данном участке фронта российские оккупационные войска сейчас не получили никаких», — прокомментировал спикер ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг атаковал позиции защитников Украины под Купянском восемь раз — привел свежую статистику  в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо".