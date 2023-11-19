Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Події 09:57   19.11.2023
Оксана Горун
239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку Фото: скриншот

За добу ворог атакував позиції захисників України під Куп’янськом вісім разів – навів свіжу статистику в етері нацмарафону  начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“У районі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” ворог не припиняє свої спроби атакувати. На Куп’янському напрямку за минулу добу українські захисники відбули вісім ворожих атак. Це Синьківка, Петропавлівка. Російські окупанти здійснили 20 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своїх повітряних сил – це літаки штурмової, бомбардувальної авіації, це гелікоптери вогневої підтримки. Застосовувалися авіабомби керовані. Також було задіяно 12 дронів-камікадзе по українських позиціях, 521 раз здійснювали обстріли українських позицій”, – повідомив про ситуацію на фронті Фітьо.

Він наголосив, що наміри росіян не змінилися. Їхня головна мета – Куп’янськ. Також ворог “пожвавився” на Лиманському напрямку (у бік Борової). Там окупанти намагаються “промацувати” позиції Сил оборони. Такі спроби для росіян закінчуються, як правило, сумно.

Читайте також: “На Куп’янському напрямку – важкі бої”: дані ХОВА та Генштабу

“Вдалося ліквідувати 239 рашистів лише за минулу добу на даному відтинку фронту та знищити 19 зразків військової техніки рашистів, з яких три танки, чотири БМП. Ми бачимо по знищеній техніці, що противник використовує тут не тільки піхоту, а й активно використовує техніку. Відстані достатньо великі на певних ділянках фронту. І піхота ворожа добігти до наших позицій не може. Тому доводиться все ж таки застосовувати бойові машини піхоти, бойову броньовану техніку, за підтримки танків. Але це все також знищується. Стратегічних успіхів на даній ділянці фронту російські окупаційні війська на цей час не отримали жодних“, – прокоментував речник ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
19.11.2023, 22:00
На Харківщині підсилили ППО (фото)
На Харківщині підсилили ППО (фото)
19.11.2023, 14:35
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
19.11.2023, 20:50
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
19.11.2023, 19:38
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19.11.2023, 19:18
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19.11.2023, 20:43

Новини за темою:

09:57
239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку
07:30
4 атаки військ РФ відбили на Харківщині – Генштаб ЗСУ
23:17
Головні новини Харкова 15.11: доцент-навідник, Сиса у розшуку, боротьба з БпЛА
19:55
Коли ймовірні масовані атаки РФ на енергосистему України. Прогноз Міненерго
07:44
Захисник України розповів про плани та пріоритети ворога під Куп’янськом

Ви читали новину: «239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог атакував позиції захисників України під Куп’янськом вісім разів – навів свіжу статистику в етері нацмарафону  начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо".