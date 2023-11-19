239 окупантів ліквідували за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку
За добу ворог атакував позиції захисників України під Куп’янськом вісім разів – навів свіжу статистику в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
“У районі відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” ворог не припиняє свої спроби атакувати. На Куп’янському напрямку за минулу добу українські захисники відбули вісім ворожих атак. Це Синьківка, Петропавлівка. Російські окупанти здійснили 20 авіаційних ударів, застосовуючи весь арсенал своїх повітряних сил – це літаки штурмової, бомбардувальної авіації, це гелікоптери вогневої підтримки. Застосовувалися авіабомби керовані. Також було задіяно 12 дронів-камікадзе по українських позиціях, 521 раз здійснювали обстріли українських позицій”, – повідомив про ситуацію на фронті Фітьо.
Він наголосив, що наміри росіян не змінилися. Їхня головна мета – Куп’янськ. Також ворог “пожвавився” на Лиманському напрямку (у бік Борової). Там окупанти намагаються “промацувати” позиції Сил оборони. Такі спроби для росіян закінчуються, як правило, сумно.
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“Вдалося ліквідувати 239 рашистів лише за минулу добу на даному відтинку фронту та знищити 19 зразків військової техніки рашистів, з яких три танки, чотири БМП. Ми бачимо по знищеній техніці, що противник використовує тут не тільки піхоту, а й активно використовує техніку. Відстані достатньо великі на певних ділянках фронту. І піхота ворожа добігти до наших позицій не може. Тому доводиться все ж таки застосовувати бойові машини піхоти, бойову броньовану техніку, за підтримки танків. Але це все також знищується. Стратегічних успіхів на даній ділянці фронту російські окупаційні війська на цей час не отримали жодних“, – прокоментував речник ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, війна, знищили, купянско-лиманское направление, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу ворог атакував позиції захисників України під Куп’янськом вісім разів – навів свіжу статистику в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо".