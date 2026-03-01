Live

Постраждала жінка і пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині

Події 21:34   01.03.2026
Оксана Якушко
Постраждала жінка і пошкоджені надгробки – БпЛА вдарили по Харківщині

Російські БпЛА атакували селище Ольшани та Золочів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вдень 1 березня БпЛА поцілили селище Вільшани Солоницівської громади. Внаслідок удару спалахнула пожежа приватного житлового будинку та господарської споруди. Вибухова хвиля пошкодила автівку у дворі сусіднього домоволодіння. 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також 1 березня російські БпЛА атакували селище Золочів Богодухівського району о 15:10. За попередніми даними, БпЛА типу «Італмас» вдарив по населеному пункту. Внаслідок атаки пошкоджені надгробки на місцевому цвинтарі. Близько 15:35 БпЛА (попередньо типу «Гербера») влучив у футбольне поле однієї зі шкіл. Приміщення навчального закладу пошкоджено.

Автор: Оксана Якушко
