Росіяни готують наступ на південь і схід України навесні 2026 року – ISW

Військове командування РФ планує задіяти свої обмежені стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 наступу на півдні та/або сході України, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Однак, ймовірно, російським військовим не вистачає резервів для адекватної підготовки до такого наступу та досягнення його цілей. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець заявив, що російські війська розпочали підготовку до очікуваного наступу влітку 2026 року, яке, за прогнозами Машовця, швидше за все розпочнеться вже наприкінці квітня 2026 року.

Машовець припустив, що російські війська, ймовірно, зосередяться на напрямку Слов’янськ-Краматорськ та/або Оріхів-Запоріжжя. Машовець зазначив, що російські війська зазнають труднощів із захопленням необхідних позицій для старту літнього наступу в найближчі місяці, оскільки росіяни застрягли в досягненні тактичних цілей на цих напрямках і не просуваються досить швидко, щоб укластися в терміни, встановлені російським військовим командуванням.

Машовець вважає, що військове командування РФ не хоче використати свої стратегічни резерви, які, за словами Машовця, російське командування намагалося накопичити з осені 2025 року, оскільки це скоротить витрати резервів, необхідних для літньої кампанії.

ISW спостерігає повідомлення про те, що Росія формує стратегічний резерв із новобранців з липня 2025 року, потенційно для полегшення такого наступу, але зазнає труднощів із поповненням втрат в Україні та змушена розгортати оперативні резерви для підтримки поточних бойових дій. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться обирати між розгортанням своїх обмежених стратегічних резервів зараз для кращої підготовки до літнього наступу або ризиком використання стратегічного резерву пізніше влітку, але з менш вигідними позиціями.

Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій у напрямках Слов’янськ-Краматорськ та Оріхів-Запоріжжя, але їм поки що не вдається досягти значних успіхів у цьому районі. Російські війська атакують на північ і південь від Лиману (північний схід від Слов’янська), але їм поки що не вдається захопити місто, і досі вони обмежуються невеликими операціями щодо проникнення в Лиман.

Повідомляється, що нещодавній успішний контрнаступ України в Куп’янську відвернув російські резерви з направлення Лимана для відповіді на українські атаки. Російські війська захопили Сіверськ у грудні 2025 року і досі перебувають приблизно за 23 кілометри від Слов’янська. Російські війська також не змогли досягти значного прогресу в боях за Костянтинівку, де окупанти покладаються на невеликі групи для проникнення.