В УЗ повідомили про затримку харківської електрички

Транспорт 09:39   09.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що з технічних причин спізнюється електричка до Харкова. 

Йдеться про рейс №6408 Ізюм – Харків-Левада. Він спізнюється на 55 хвилин, проте продовжує рух. Затримку вже намагаються надолужити.

Також в “Укрзалізниці” нагадали, що ділянка Лозова-Барвінково-Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику.

“Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом”, – пишуть залізничники.

Крім того, через обстріли залізничної інфраструктури пошкоджений локомотив та контактна мережа.

Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми — Київ та Суми — Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні“, – додали у повідомленні.

