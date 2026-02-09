В УЗ повідомили про затримку харківської електрички
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що з технічних причин спізнюється електричка до Харкова.
Йдеться про рейс №6408 Ізюм – Харків-Левада. Він спізнюється на 55 хвилин, проте продовжує рух. Затримку вже намагаються надолужити.
Також в “Укрзалізниці” нагадали, що ділянка Лозова-Барвінково-Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику.
“Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом”, – пишуть залізничники.
Крім того, через обстріли залізничної інфраструктури пошкоджений локомотив та контактна мережа.
“Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми — Київ та Суми — Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні“, – додали у повідомленні.
Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2026 в 09:39