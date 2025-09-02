Другий день поспіль спека в Харкові б’є рекорди

Про те, що в Харкові зафіксували температурний рекорд, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Учора, 1 вересня, стовпчики термометра піднялися до +34,2°С. Така температура побила попередній рекорд, який зафіксували у 2020 році. Тоді було 34,0° тепла.

Синоптики наголосили: таким чином Харків встановлює рекорд уже другий день поспіль.

Нагадаємо, 31 серпня Харків встановив новий температурний рекорд. Синоптики повідомили, що стовпчики термометра піднялися до позначки 34,1°С.

А ось попередній температурний максимум цього дня зафіксували у 1956 році – тоді було +33,9°С.