Другий день поспіль спека в Харкові б’є рекорди
Про те, що в Харкові зафіксували температурний рекорд, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Учора, 1 вересня, стовпчики термометра піднялися до +34,2°С. Така температура побила попередній рекорд, який зафіксували у 2020 році. Тоді було 34,0° тепла.
Синоптики наголосили: таким чином Харків встановлює рекорд уже другий день поспіль.
Нагадаємо, 31 серпня Харків встановив новий температурний рекорд. Синоптики повідомили, що стовпчики термометра піднялися до позначки 34,1°С.
А ось попередній температурний максимум цього дня зафіксували у 1956 році – тоді було +33,9°С.
