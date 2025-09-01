Live
Такої спеки не було 69 років – Харків побив рекорд

Погода 10:50   01.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, що Харків встановив новий температурний рекорд, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології. 

Синоптики повідомили, що стовпчики термометра 31 серпня піднялися до позначки 34,1°С. А ось попередній температурний максимум цього дня зафіксували у 1956 році – тоді було +33,9°С.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології прогнозували, що літо на Харківщині завершиться спекою. Позначки термометрів декілька днів сягатимуть понад 30 градусів тепла. А ось синоптикиня Наталка Діденко зазначила: дощі 1 вересня можливі у другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. Відчутне ослаблення спеки орієнтовно відбудеться після 6 вересня.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
