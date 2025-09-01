Такої спеки не було 69 років – Харків побив рекорд
Про те, що Харків встановив новий температурний рекорд, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.
Синоптики повідомили, що стовпчики термометра 31 серпня піднялися до позначки 34,1°С. А ось попередній температурний максимум цього дня зафіксували у 1956 році – тоді було +33,9°С.
Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології прогнозували, що літо на Харківщині завершиться спекою. Позначки термометрів декілька днів сягатимуть понад 30 градусів тепла. А ось синоптикиня Наталка Діденко зазначила: дощі 1 вересня можливі у другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. Відчутне ослаблення спеки орієнтовно відбудеться після 6 вересня.
Читайте також: 1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, температурный рекорд, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Такої спеки не було 69 років – Харків побив рекорд»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 10:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що Харків встановив новий температурний рекорд, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології. ".