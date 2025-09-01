Такой жары не было 69 лет – Харьков побил рекорд

О том, что Харьков установил новый температурный рекорд, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики сообщили, что столбики термометра 31 августа поднялись до отметки +34,1°С. А вот предыдущий температурный максимум в этот день зафиксировали в 1956 году – тогда было +33,9°С.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии прогнозировали, что лето на Харьковщине завершится жарой. Отметки термометров будут несколько дней достигать более 30 градусов тепла. А вот синоптик Наталья Диденко отметила: дожди 1 сентября возможны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. Ощутимое ослабление жары, ориентировочно, произойдет после 6 сентября.