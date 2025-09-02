Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
О том, что в Харькове зафиксировали температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Вчера, 1 сентября, столбики термометра поднялись до +34,2°С. Такая температура побила предыдущий рекорд, который зафиксировали в 2020 году. Тогда было 34,0° тепла.
Синоптики отметили: таким образом Харьков устанавливает рекорд уже второй день подряд.
Напомним, 31 августа Харьков установил новый температурный рекорд. Синоптики сообщили, что столбики термометра 31 августа поднялись до отметки +34,1°С.
А вот предыдущий температурный максимум в этот день зафиксировали в 1956 году – тогда было +33,9°С.
