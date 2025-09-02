Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды

Погода 10:20   02.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды

О том, что в Харькове зафиксировали температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. 

Вчера, 1 сентября, столбики термометра поднялись до +34,2°С. Такая температура побила предыдущий рекорд, который зафиксировали в 2020 году. Тогда было 34,0° тепла.

Синоптики отметили: таким образом Харьков устанавливает рекорд уже второй день подряд.

Напомним, 31 августа Харьков установил новый температурный рекорд. Синоптики сообщили, что столбики термометра 31 августа поднялись до отметки +34,1°С.

А вот предыдущий температурный максимум в этот день зафиксировали в 1956 году – тогда было +33,9°С.

Читайте также: Еще одно штормовое предупреждение: погода в Харькове и области на 2 сентября

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине, обстрелы
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине, обстрелы
02.09.2025, 09:10
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
02.09.2025, 06:00
Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи
Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи
01.09.2025, 18:12
Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»
Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»
02.09.2025, 09:04
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20

Новости по теме:

19:30
Еще одно штормовое предупреждение: погода в Харькове и области на 2 сентября
18:57
Кукуруза и подсолнечник на Харьковщине созрели раньше сроков: почему это плохо
13:23
Опасная погода надвигается на Харьков и область
10:50
Такой жары не было 69 лет – Харьков побил рекорд
20:00
1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 10:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харькове зафиксировали температурный рекорд, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. ".