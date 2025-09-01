Еще одно штормовое предупреждение: погода в Харькове и области на 2 сентября

Во вторник, 2 сентября, ночью на Харьковщине будет идти дождь. Днем в Харькове осадки не ожидают, но они возможны по области.

В Харькове ночью кратковременный дождь, гроза. Столбики термометров будут показывать от 17 до 19 градусов. Днем без осадков, температура — 27-29, информирует Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы до 15-20 м/с. Температура – 15-20 градусов. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Термометры покажут 27-32.

Ветер северный — 7-12 м/с.

Региональный центр по гидрометеорологии также опубликовал уже второе штормовое предупреждение на вечер 1 сентября и ночь на 2 сентября: в Харькове ожидаются порывы ветра до 15 — 20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

