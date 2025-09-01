Ще одне штормове попередження: погода в Харкові та області на 2 вересня
У вівторок, 2 вересня, вночі на Харківщині йтиме дощ. Вдень у Харкові опади не очікують, але вони можливі по області.
У Харкові вночі короткочасний дощ, гроза. Стовпчики термометрів показуватимуть від 17 до 19 градусів. Вдень без опадів, температура – 27-29, інформує Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквали до 15-20 м/с. Температура повітря – 15-20 градусів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Термометри покажуть 27-32.
Вітер північний – 7-12 м/с.
Регіональний центр з гідрометеорології також опублікував уже друге штормове попередження на вечір 1 вересня та ніч проти 2 вересня: у Харкові очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
