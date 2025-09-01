Небезпечна погода насувається на Харків й область

Live
Суспільство 13:23   01.09.2025
Вікторія Яковенко
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 1 та 2 вересня.

«У другій половині дня 1 вересня зі збереженням вночі 2 вересня очікується: по місту гроза; по області гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики кажуть: погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Жителів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, останній день літа в Харкові став рекордно теплим. У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що стовпчики термометра 31 серпня піднялися до позначки 34,1°С. А ось попередній температурний максимум цього дня зафіксували у 1956 році – тоді було +33,9°С.

Автор: Вікторія Яковенко
