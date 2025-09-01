Live
Опасная погода надвигается на Харьков и область

Общество 13:23   01.09.2025
Виктория Яковенко
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 1 и 2 сентября.

«Во второй половине дня 1 сентября с сохранением ночью 2 сентября ожидается: по городу гроза; по области гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики говорят: погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, последний день лета в Харькове стал рекордно теплым. В Региональном центре гидрометеорологии сообщили, что столбики термометра 31 августа поднялись до отметки 34,1°С. А вот предыдущий температурный максимум в этот день был зафиксирован в 1956 году – тогда было +33,9°С.

Читайте также: Последние дни лета будут жаркими на Харьковщине: когда ждать похолодания

Автор: Виктория Яковенко
