Последний день лета: прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области

Погода 20:40   22.09.2025
Оксана Горун
Последний день лета: прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области

Ясная погода без осадков с температурой днем до +28° — такой прогноз на завтра, 23 сентября, дал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеорологов, в городе и области будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Харькове: ночью 11 – 13°, днем ​​25 – 27°. В области: ночью 9 – 14°, днем ​​23 – 28°.

Согласно данным долгосрочного прогноза, 23 сентября станет последним днем «затянувшегося лета» на Харьковщине. Уже с 24 числа температура воздуха начнет падать. В первый день не особо существенно и неравномерно — местами все еще будет 23-25°. Уже 25 сентября днем обещают 13 – 18°. А 26 и 27 сентября ожидают ночные заморозки — до трех градусов со знаком «минус».

Читайте также: Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды

Автор: Оксана Горун
