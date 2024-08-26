Live
  • Пн 26.08.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.84

Окупанти готуються відновити штурми у Вовчанську – ОТУВ “Харків”

Події 11:27   26.08.2024
Оксана Горун
Окупанти готуються відновити штурми у Вовчанську – ОТУВ “Харків”

ОТУВ Харків” у зведенні 26 серпня поінформувала, що окупанти не втрачають надії розблокувати Агрегатний завод у Вовчанську.

“У Вовчанську російські окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА, нарощують систему зв’язку, готуються до поновлення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю”, – зазначила пресслужба ОТУВ “Харків”.

Також на Вовчанському напрямку – в районі Стариці та Огірцевого – росіяни будують укріплення та намагаються створити стартові майданчики для БПЛА у лісових масивах.

На півночі від Харкова йде перегрупування, ворог намагається відновити боєздатність.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює перегрупування штурмових груп особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях, проводить евакуацію втрат та заходи логістичного забезпечення. Поблизу Лукʼянців ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності з метою продовження штурмових дій“, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Читайте також: ISW: РФ передислокувала морпіхів із півночі Харківщини під Курськ

За добу на Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення. З початку нової доби – одне, воно триває в районі Вовчанська. Втрати ворога (убитими та пораненими) за минулу добу склали 93 особи. Також пошкоджені та знищені 77 одиниць техніки: два танки, дві ББМ, 12 артилерійських систем, дев’ять автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки, 46 БпЛА.

“Знищено 46 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєкомплекту”, – доповнили захисники України.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених
Ракетна атака по Харківщині: Синєгубов повідомив про загиблого та поранених
26.08.2024, 11:39
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
26.08.2024, 08:07
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
25.08.2024, 04:23
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав
26.08.2024, 09:42
Масована ракетна атака по Україні: що відомо про наслідки (оновлено)
Масована ракетна атака по Україні: що відомо про наслідки (оновлено)
26.08.2024, 11:51
Окупанти готуються відновити штурми у Вовчанську – ОТУВ “Харків”
Окупанти готуються відновити штурми у Вовчанську – ОТУВ “Харків”
26.08.2024, 11:27

Новини за темою:

10:32
Росіяни штурмують по всіх напрямках на Харківщині: дані Генштабу
07:35
ISW: РФ передислокувала морпіхів з півночі Харківщини під Курськ
21:30
По Харківщині стало прилітати в десятки разів менше КАБів: чим пояснюють
16:37
Росіяни 17 серпня провели вже вісім штурмів на Харківщині – Генштаб
15:19
Немічев із “Kraken” оцінив прорив у Курській області: 5 плюсів та 4 нюанси

Ви читали новину: «Окупанти готуються відновити штурми у Вовчанську – ОТУВ “Харків”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ Харків” у зведенні 26 серпня поінформувала, що окупанти не втрачають надії розблокувати Агрегатний завод у Вовчанську".