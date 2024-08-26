Окупанти готуються відновити штурми у Вовчанську – ОТУВ “Харків”

ОТУВ Харків” у зведенні 26 серпня поінформувала, що окупанти не втрачають надії розблокувати Агрегатний завод у Вовчанську.

“У Вовчанську російські окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА, нарощують систему зв’язку, готуються до поновлення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю”, – зазначила пресслужба ОТУВ “Харків”.

Також на Вовчанському напрямку – в районі Стариці та Огірцевого – росіяни будують укріплення та намагаються створити стартові майданчики для БПЛА у лісових масивах.

На півночі від Харкова йде перегрупування, ворог намагається відновити боєздатність.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює перегрупування штурмових груп особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях, проводить евакуацію втрат та заходи логістичного забезпечення. Поблизу Лукʼянців ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності з метою продовження штурмових дій“, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

За добу на Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення. З початку нової доби – одне, воно триває в районі Вовчанська. Втрати ворога (убитими та пораненими) за минулу добу склали 93 особи. Також пошкоджені та знищені 77 одиниць техніки: два танки, дві ББМ, 12 артилерійських систем, дев’ять автомобілів, шість одиниць спеціальної техніки, 46 БпЛА.

“Знищено 46 укриттів для особового складу, три місця зберігання боєкомплекту”, – доповнили захисники України.