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15 разів атакували війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку – ГШ

Події 17:13   27.08.2024
Олена Нагорна
15 разів атакували війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

15 атак здійснили від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку та одну – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник штурмує оборонні рубежі поблизу Вовчанська. Ця атака триває. Також окупанти запустили НАРи у бік Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку 15 штурмів ворог проводив біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Тривають сім атак. Також загарбники завдали п’ятьох авіаударів по Сеньковому, Куп’янську-Вузловому, Синьківці та Петропавлівці.

Читайте також: Ворог рветься вперед на Куп’янському напрямку: Генштаб про бої та втрати

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 атак здійснили від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку та одну – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".