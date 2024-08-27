15 разів атакували війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку – ГШ

15 атак здійснили від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку та одну – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник штурмує оборонні рубежі поблизу Вовчанська. Ця атака триває. Також окупанти запустили НАРи у бік Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку 15 штурмів ворог проводив біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Тривають сім атак. Також загарбники завдали п’ятьох авіаударів по Сеньковому, Куп’янську-Вузловому, Синьківці та Петропавлівці.