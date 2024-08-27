15 разів атакували війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
15 атак здійснили від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку та одну – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник штурмує оборонні рубежі поблизу Вовчанська. Ця атака триває. Також окупанти запустили НАРи у бік Козачої Лопані.
На Куп’янському напрямку 15 штурмів ворог проводив біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Тривають сім атак. Також загарбники завдали п’ятьох авіаударів по Сеньковому, Куп’янську-Вузловому, Синьківці та Петропавлівці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 атак здійснили від початку доби військові РФ на Куп’янському напрямку та одну – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".