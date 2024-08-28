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Другий день поспіль армія РФ особливо активна на Куп’янському напрямі: дані ГШ

Події 17:25   28.08.2024
Оксана Горун
Другий день поспіль армія РФ особливо активна на Куп’янському напрямі: дані ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

У зведенні на 16:00 28 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 17 боїв на Куп’янському напрямку. На Харківському росіяни штурмували лише двічі.

“Основні зусилля окупанти й далі прикладають на Покровському напрямку, де провели третину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Куп’янському та Курахівському напрямках”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Позиції сил оборони під Куп’янськом росіяни атакували 17 разів. Штурмують у районах Синьківки, Колесниківки, Стельмахівки та Кругляківки. Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомляв про 25 боїв на цьому напрямку за попередню добу.

Водночас на півночі та північному сході від Харкова триває відносне затишшя: зафіксували два штурми в районах Липців та Вовчанська. Бій триває.

“Також ворог бив НАРами з озброєння вертольотів поблизу Козачої Лопані, Алісівки та Кудіївки”, – зазначили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Другий день поспіль армія РФ особливо активна на Куп’янському напрямі: дані ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 17:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 16:00 28 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 17 боїв на Куп’янському напрямку. На Харківському росіяни штурмували лише двічі".