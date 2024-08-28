Другий день поспіль армія РФ особливо активна на Куп’янському напрямі: дані ГШ

У зведенні на 16:00 28 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 17 боїв на Куп’янському напрямку. На Харківському росіяни штурмували лише двічі.

“Основні зусилля окупанти й далі прикладають на Покровському напрямку, де провели третину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Куп’янському та Курахівському напрямках”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Позиції сил оборони під Куп’янськом росіяни атакували 17 разів. Штурмують у районах Синьківки, Колесниківки, Стельмахівки та Кругляківки. Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб повідомляв про 25 боїв на цьому напрямку за попередню добу.

Водночас на півночі та північному сході від Харкова триває відносне затишшя: зафіксували два штурми в районах Липців та Вовчанська. Бій триває.

“Також ворог бив НАРами з озброєння вертольотів поблизу Козачої Лопані, Алісівки та Кудіївки”, – зазначили в ГШ.