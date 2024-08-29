Інтенсивні бої на Харківщині: армія РФ просунулась – ISW
Інститут вивчення війни поінформував про просування окупантів на Куп’янському напрямку. Раніше Генштаб ЗСУ два дні поспіль повідомляв про підвищену активність там, бої обчислювалися десятками.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Піщаного (південний схід від Куп’янська). Російські війська продовжували наступати на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Стельмахівки, Степової Новоселівки, Колесниківки та Кругляківки”, – поінформував ISW в актуальному зведенні.
Водночас на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій суттєво знизилася.
“Представник української бригади, що діє на Харківському напрямку, заявив, що в російських військ дуже мало бронетехніки, і вони проводять атаки переважно пішки, на мотоциклах або баггі. Представник заявив, що інтенсивність російських атак на Харківському напрямку знизилася з початку українського вторгнення до Курської області з 10 атак на день до однієї – двох атак на день”, – поінформували аналітики Інституту вивчення війни.
Просування в окупантів на півночі від Харкова та в районі Вовчанська не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 07:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни поінформував про просування окупантів на Куп’янському напрямку. Раніше Генштаб ЗСУ два дні поспіль повідомляв про підвищену активність там, бої обчислювалися десятками".