Постраждали 43 багатоповерхівки: Тимошко про удар КАБом по Куп’янську
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко зранку 29 серпня повідомив про наслідки обстрілу росіянами центру Куп’янська напередодні.
“Внаслідок обстрілу пошкоджено 43 багатоповерхівки, та приватних будинків, автомобілі. Дістали поранення 11 цивільних людей. Під час виконання службових обов’язків вибухові травми отримали поліцейські. Також пошкоджені службові авто”, – поінформував Тимошко.
Харківська обласна прокуратура повідомила про 16 постраждалих, із яких п’ять – поліціянти. За даними ХОВА, у будівлях міста вилетіло за раз близько 1000 вікон.
Протягом доби КАБи прилітали не лише по Куп’янську. Під ударом була Ківшарівка (пошкоджено гараж), Подоли (пошкоджено приватний будинок), Горяне (постраждала будівля приватного підприємства).
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Також по області били з РСЗВ. “Прильоти” зафіксували в Черкаських Тишках та Курилівці. У Курилівці поранена жінка.
Під артобстрілами були Соболівка, Новоосинове та Дорошівка: пошкоджені будинки, горіла трава на відкритих територіях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, куп'янск, новини Харкова, поліція, пострадалі, прилет, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 08:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко зранку 29 серпня повідомив про наслідки обстрілу росіянами центру Куп’янська напередодні".