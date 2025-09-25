Действуем добропорядочно — Терехов объяснил, как в Харькове сэкономили 72 млн
Для восстановления поврежденных объектов в Харькове смогли сэкономить более 72 млн грн. Как это удалось, сообщил во время сессии горсовета 25 сентября мэр Игорь Терехов.
«Мы действуем открыто и добропорядочно. Поэтому у нас появилась экономия в ходе торгов по восстановлению жилищного фонда. Мы сэкономили 72 миллиона 286 тысяч, которые предлагаем сегодня оставить в бюджете Харькова и передать на другие объекты, нуждающиеся в немедленном восстановлении и восстановлении», — отметил Терехов.
Напомним, также на сессии Харьковского горсовета до конца 2025 продлили мораторий на все местные налоги для бизнеса в городе. Мэр Игорь Терехов напомнил, что Харьков – единственный город в Украине, где действует такое решение. Он добавил, что сейчас вместе с коллегами из других прифронтовых громад уже формируют перечень новых предложений в парламент, правительство, профильное министерство, чтобы направить больше поддержки для бизнеса, который работает в непосредственной близости от боевых действий.
