«Діємо доброчесно» – Терехов пояснив, як у Харкові зекономили 72 млн грн
Для відновлення пошкоджених об’єктів у Харкові змогли зекономити понад 72 млн грн. Як це вдалося, повідомив під час сесії міськради 25 вересня мер Ігор Терехов.
«Ми діємо відкрито і доброчесно. Тому у нас з’явилася економія в ході торгів щодо відбудови житлового фонду. Ми зекономили 72 мільйони 286 тисяч, які пропонуємо сьогодні залишити у бюджеті Харкова і передати на інші об’єкти, які потребують негайної відбудови і відновлення», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, також на сесії Харківської міськради до кінця 2025 року продовжили мораторій на всі місцеві податки для бізнесу в місті. Мер Ігор Терехов нагадав, що Харків – єдине місто в Україні, де діє таке рішення. Він додав, що наразі разом із колегами з інших прифронтових громад вже формують перелік нових пропозицій до парламенту, Уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій.
