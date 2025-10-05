В Харькове срочно собирают сессию горсовета на 6 октября: зачем
Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве сессии горсовета на понедельник, 6 октября.
Информацию об этом опубликовала пресс-служба горсовета сегодня, 5 октября.
«Сорок шестая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 6 октября в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 11:00», — уведомили в пресс-службе.
В повестке дня сессии, которая приложена к распоряжению Терехова, — только два вопроса: о внесении изменений в городской бюджет Харькова и «Разное».
Читайте также: Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
Отметим, изменения в бюджет Харькова вносили чуть более недели назад — 25 сентября. Тогда город получил субвенции из госбюджета, в частности — на зарплаты учителям. Также увеличивали расходы на подготовку к зиме, в том числе — строительство когенерационных установок.
