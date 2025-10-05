У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо

Live
Політика 09:48   05.10.2025
Оксана Горун
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання сесії міськради на понеділок, 6 жовтня.

 Інформацію про це опублікувала пресслужба міськради сьогодні, 5 жовтня.

Сорок шоста позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 6 жовтня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження  підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії – об 11:00″, – повідомили у пресслужбі.

У порядку денному сесії, який доданий до розпорядження Терехова, — лише два питання: про внесення змін до міського бюджету Харкова та “Різне”.

Читайте також: Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо

Зазначимо, зміни до бюджету Харкова вносили трохи більш як тиждень тому – 25 вересня. Тоді місто отримало субвенції з держбюджету, зокрема – на зарплати вчителям. Також збільшували витрати на підготовку до зими, у тому числі будівництво когенераційних установок.

Автор: Оксана Горун
