У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання сесії міськради на понеділок, 6 жовтня.
Інформацію про це опублікувала пресслужба міськради сьогодні, 5 жовтня.
“Сорок шоста позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання відбудеться 6 жовтня в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії – об 11:00″, – повідомили у пресслужбі.
У порядку денному сесії, який доданий до розпорядження Терехова, — лише два питання: про внесення змін до міського бюджету Харкова та “Різне”.
Читайте також: Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо
Зазначимо, зміни до бюджету Харкова вносили трохи більш як тиждень тому – 25 вересня. Тоді місто отримало субвенції з держбюджету, зокрема – на зарплати вчителям. Також збільшували витрати на підготовку до зими, у тому числі будівництво когенераційних установок.
Ви читали новину: «У Харкові терміново збирають сесію міськради на 6 жовтня: навіщо»; з категорії Політика
Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 09:48
Кореспондент Оксана Горун