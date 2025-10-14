Обострение ситуации: зону принудительной эвакуации расширяют на Харьковщине
Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 40 населенных пунктов Купянского района.
Такое решение приняли на заседании Совета обороны области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, речь идет о 27 населенных пунктах Великобурлукской громады, шести — Ольховатской и семи — Шевченковской.
Всего в более безопасные места должны вывезти 601 ребенка — это 409 семей.
«Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении», — пояснил Синегубов и призвал семьи с детьми сохранить жизни и выехать с опасных территорий.
Уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей. Вывезенные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи, заверил начальник ХОВА.
Ранее начальник Купянской РВА Андрей Канашевич рассказал МГ «Объектив», что эвакуация продолжается. Особенно интенсивно – из пяти громад, которые расположены вдоль реки Оскол – Двуречанской, Петропавловской, Куриловской, Кондрашовской и Купянской. За 9 октября вывезли 36 человек.
