Обострение ситуации: зону принудительной эвакуации расширяют на Харьковщине

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена из 40 населенных пунктов Купянского района.

Такое решение приняли на заседании Совета обороны области, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, речь идет о 27 населенных пунктах Великобурлукской громады, шести — Ольховатской и семи — Шевченковской.

Всего в более безопасные места должны вывезти 601 ребенка — это 409 семей.

«Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении», — пояснил Синегубов и призвал семьи с детьми сохранить жизни и выехать с опасных территорий.

Уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей. Вывезенные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи, заверил начальник ХОВА.

Ранее начальник Купянской РВА Андрей Канашевич рассказал МГ «Объектив», что эвакуация продолжается. Особенно интенсивно – из пяти громад, которые расположены вдоль реки Оскол – Двуречанской, Петропавловской, Куриловской, Кондрашовской и Купянской. За 9 октября вывезли 36 человек.