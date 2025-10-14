Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині

Суспільство 17:38   14.10.2025
Олена Нагорна
Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 40 населених пунктів Куп’янського району.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, йдеться про 27 населених пунктів Великобурлуцької громади, шість – Вільхуватської та сім – Шевченківської.

Загалом у безпечніші місця мають вивезти 601 дитину – це 409 сімей.

“Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку”, – пояснив Синєгубов і закликав родини з дітьми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій.

Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім’ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги, запевнив начальник ХОВА.

Раніше начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів МГ “Об’єктив”, що евакуація триває. Особливо інтенсивно – з п’яти громад, що розташовані вздовж річки Оскіл – Дворічанської, Петропавлівської, Курилівської, Кіндрашівської й Куп’янської. За 9 жовтня вивезли 36 людей.

Читайте також: Три штурми ворога стримують ЗСУ на півночі: дані Генштабу на 16:00

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Переможниця премії ЄС з Харкова: Повторне використання – у крові в українців
Переможниця премії ЄС з Харкова: Повторне використання – у крові в українців
14.10.2025, 18:11
Що виявили патрульні під час перевірки Mazda
Що виявили патрульні під час перевірки Mazda
14.10.2025, 14:50
Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ
Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ
14.10.2025, 15:55
Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо
Харків отримав перші системи контролю радіаційної безпеки – навіщо
14.10.2025, 15:30
Підхмелена жінка ледь не вбила коханого на Харківщині
Підхмелена жінка ледь не вбила коханого на Харківщині
14.10.2025, 16:35
Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині
Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині
14.10.2025, 17:38

Новини за темою:

13.10.2025
Ментальне здоров’я дітей: на Харківщині мало психологів, як вирішують питання
29.09.2025
Як війна вплинула на вакцинацію дітей на Харківщині
24.09.2025
На Дергачівщині реалізували спецпроэкт для дітей – подробиці від ХОВА
23.09.2025
На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами
16.09.2025
Звернулися до Зеленського: у спецшколі Харкова заявили, що їх хочуть знищити


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 17:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 40 населених пунктів Куп’янського району.".