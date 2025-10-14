Загострення ситуації: зону примусової евакуації розширюють на Харківщині

Примусову евакуацію сімей з дітьми оголосили з 40 населених пунктів Куп’янського району.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, йдеться про 27 населених пунктів Великобурлуцької громади, шість – Вільхуватської та сім – Шевченківської.

Загалом у безпечніші місця мають вивезти 601 дитину – це 409 сімей.

“Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку”, – пояснив Синєгубов і закликав родини з дітьми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій.

Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім’ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги, запевнив начальник ХОВА.

Раніше начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич розповів МГ “Об’єктив”, що евакуація триває. Особливо інтенсивно – з п’яти громад, що розташовані вздовж річки Оскіл – Дворічанської, Петропавлівської, Курилівської, Кіндрашівської й Куп’янської. За 9 жовтня вивезли 36 людей.