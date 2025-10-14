Live
  Вт 14.10.2025
Три штурми ворога стримують ЗСУ на півночі: дані Генштабу на 16:00

Україна 16:50   14.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією Генштабу ЗСУ, 14 жовтня найбільше боїв було на Південно-Слобожанському напрямку. 

На півночі Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів. Наразі триває ще три бої.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Піщаного, Петропавлівки та Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 14 жовтня Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боїв у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

Читайте також: Затримали агента РФ, який скоригував атаку БпЛА на Харків влітку – СБУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
