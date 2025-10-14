Три штурми ворога стримують ЗСУ на півночі: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
За інформацією Генштабу ЗСУ, 14 жовтня найбільше боїв було на Південно-Слобожанському напрямку.
На півночі Харківської області окупанти намагалися прорватися сім разів. Наразі триває ще три бої.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів біля Піщаного, Петропавлівки та Новоплатонівки.
Нагадаємо, вранці 14 жовтня Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боїв у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.
Читайте також: Затримали агента РФ, який скоригував атаку БпЛА на Харків влітку – СБУ
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Три штурми ворога стримують ЗСУ на півночі: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 16:50;