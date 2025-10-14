Скільки разів і де атакувала РФ на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Минулої доби на Харківщині окупанти штурмували щонайменше 20 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 боїв у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів в районах низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати окупантів.