Сколько раз и где атаковала РФ на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки на Харьковщине оккупанты штурмовали по меньшей мере 20 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боев в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах ряда населенных пунктов, среди которых — Ольговка на Харьковщине.
«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 315 обстрелов, из них 69 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5 214 дронов-камикадзе», — отметили в Генштабе.
Также Генштаб обновил информацию о потерях оккупантов.
