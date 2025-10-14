РФ пытается расширить «зону поражения»: ISW об ударе FPV-дрона по Харькову
В Институте изучения войны (ISW) проанализировали «прилет» вражеского FPV-дрона по Киевскому району Харькова накануне, 13 октября.
Со ссылкой на «Суспільне» аналитики отмечают: FPV впервые долетел до центра города.
«Заместитель директора украинского производителя средств РЭБ и офицер запаса Воздушных сил Анатолий Храпчинский сообщил «Суспільне», что российские войска могли использовать беспилотник-носитель для переноски беспилотника FPV на расстояние от 10 до 20 километров от цели. Храпчинский заявил, что российские войска могли использовать беспилотник FPV с 2,5 кг взрывчатки. Храпчинский оценил, что удар был частью тактики террора России и ее усилий по расширению «зоны поражения» (территории, находящейся в непосредственной близости от линии фронта, где большое количество тактических ударных и разведывательных беспилотников составляет повышенный риск для любой техники или личного состава, находящихся в этой зоне), поскольку российские войска находятся слишком далеко, чтобы использовать традиционную ствольную артиллерию или минометы против Харькова», – рассказали в ISW.
Что касается ситуации на линии фронта, аналитики констатируют: войска РФ не имеют успехов ни на Купянском, ни на Харьковском, ни на Боровском направлениях.
Напомним, FPV-дрон 13 октября долетел в Харьков. Беспилотник попал по общежитию учебного заведения Киевского района города. Взрыв раздался около 9:20. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в общежитии проживают, в частности, переселенцы из Купянска. Обошлось без пострадавших.
Читайте также: Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ пытается расширить «зону поражения»: ISW об ударе FPV-дрона по Харькову», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 07:26;