РФ пытается расширить «зону поражения»: ISW об ударе FPV-дрона по Харькову

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали «прилет» вражеского FPV-дрона по Киевскому району Харькова накануне, 13 октября.

Со ссылкой на «Суспільне» аналитики отмечают: FPV впервые долетел до центра города.

«Заместитель директора украинского производителя средств РЭБ и офицер запаса Воздушных сил Анатолий Храпчинский сообщил «Суспільне», что российские войска могли использовать беспилотник-носитель для переноски беспилотника FPV на расстояние от 10 до 20 километров от цели. Храпчинский заявил, что российские войска могли использовать беспилотник FPV с 2,5 кг взрывчатки. Храпчинский оценил, что удар был частью тактики террора России и ее усилий по расширению «зоны поражения» (территории, находящейся в непосредственной близости от линии фронта, где большое количество тактических ударных и разведывательных беспилотников составляет повышенный риск для любой техники или личного состава, находящихся в этой зоне), поскольку российские войска находятся слишком далеко, чтобы использовать традиционную ствольную артиллерию или минометы против Харькова», – рассказали в ISW.

Что касается ситуации на линии фронта, аналитики констатируют: войска РФ не имеют успехов ни на Купянском, ни на Харьковском, ни на Боровском направлениях.

Напомним, FPV-дрон 13 октября долетел в Харьков. Беспилотник попал по общежитию учебного заведения Киевского района города. Взрыв раздался около 9:20. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в общежитии проживают, в частности, переселенцы из Купянска. Обошлось без пострадавших.