РФ намагається розширити «зону ураження»: ISW про удар FPV-дрона по Харкову

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували «приліт» ворожого FPV-дрона по Київському району Харкова напередодні, 13 жовтня.

З посиланням на «Суспільне» аналітики зазначають: FPV вперше долетів до центру міста.

«Заступник директора українського виробника засобів РЕБ та офіцер запасу Повітряних сил Анатолій Храпчинський повідомив «Суспільне», що російські війська могли використовувати безпілотник-носій для перенесення безпілотника FPV на відстань від 10 до 20 кілометрів від мети. Храпчинський заявив, що російські війська могли використовувати безпілотник FPV із 2,5 кілограмами вибухівки. Храпчинський оцінив, що удар був частиною тактики терору Росії та її зусиль щодо розширення «зони ураження» (території, що знаходиться в безпосередній близькості від лінії фронту, де велика кількість тактичних ударних і розвідувальних безпілотників становить підвищений ризик для будь-якої техніки або особового складу, що входять до цієї зони), оскільки російські війська знаходяться надто далеко, щоб використати традиційну ствольну артилерію чи міномети проти Харкова», – розповіли в ISW.

Щодо ситуації на лінії фронту, аналітики констатують: війська РФ не мають успіхів ані на Куп’янському, ані на Харківському, ані на Борівському напрямках.

Нагадаємо, FPV-дрон 13 жовтня долетів до Харкова. Безпілотник влучив по гуртожитку навчального закладу в Київському районі міста. Вибух пролунав близько 9:20. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в гуртожитку мешкають, зокрема, переселенці з Куп’янська. Обійшлося без постраждалих.