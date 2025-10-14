Три штурма врага сдерживают ВСУ на севере: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
По информации Генштаба ВСУ, 14 октября больше всего боев было на Южно-Слобожанском направлении.
На севере Харьковской области оккупанты пытались прорваться семь раз. На данный момент идет еще три боя.
На Купянском направлении россияне атаковали пять раз около Песчаного, Петропавловки и Новоплатоновки.
Напомним, утром 14 октября Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боев в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.
