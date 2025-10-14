Live
Три штурма врага сдерживают ВСУ на севере: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:50   14.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Три штурма врага сдерживают ВСУ на севере: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, 14 октября больше всего боев было на Южно-Слобожанском направлении. 

На севере Харьковской области оккупанты пытались прорваться семь раз. На данный момент идет еще три боя.

На Купянском направлении россияне атаковали пять раз около Песчаного, Петропавловки и Новоплатоновки.

Напомним, утром 14 октября Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боев в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

Читайте также: Задержали агента РФ, который скорректировал атаку БпЛА на Харьков летом – СБУ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
