Три штурма врага сдерживают ВСУ на севере: данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, 14 октября больше всего боев было на Южно-Слобожанском направлении.

На севере Харьковской области оккупанты пытались прорваться семь раз. На данный момент идет еще три боя.

На Купянском направлении россияне атаковали пять раз около Песчаного, Петропавловки и Новоплатоновки.

